Coronavirus, la processione Fontainemore-Oropa è stata posticipata

"In seguito alla situazione di emergenza in essere la parrocchia di Fontainemore comunica che la Processione da Fontainemore a Oropa, prevista per il 31 luglio, 1 e 2 agosto è stata rinviata all’anno 2021 (con data da definirsi). Il comitato organizzatore, insieme all’amministrazione comunale di Fontainemore, ha preso questa decisione in quanto la situazione attuale rende impossibile organizzare e programmare con responsabilità e serietà un evento che richiama la partecipazione di migliaia di persone.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che già stavano lavorando con noi per organizzare al meglio la Processione. In particolare il Santuario di Oropa, la Regione Autonoma Valle d’Aosta con la Protezione Civile e il 118. La decisione di rinviare all’anno 2021 la Processione non ci vieta però di continuare ad affidare il nostro cammino alla Vergine d’Oropa e di alimentare il desiderio di tornare presto da Lei. Lo faremo dapprima in famiglia, appena potremo, perché nel cuore di ciascuno di noi sappiamo che ad Oropa “c’è una casa grande, antica dove ognuno vuol tornare, una Madre, dolce viso che ti aspetta ogni giorno”. Affidiamoci tutti allo sguardo materno della Madonna Nera". Questa la nota stampa diramata dalla parrocchia di Fontainemore in Valle d'Aosta.