Biella, 10 mila mascherine in arrivo da Weihai. Che bel gesto di sostegno fra città gemelle

Weihai e Biella sono città gemelle dal 1993, entrambi sono centri tessili industriali e da allora hanno intrapreso un percorso di incontri e scambi al fine di sviluppare un solido rapporto economico-sociale. Quest’anno queste due popolazioni hanno vissuto la triste esperienza dell’epidemia Coronavirus, Weihai prima, Biella successivamente. Da subito Weihai si è messa in contatto con Biella per porgere il proprio conforto e la propria solidarietà chiedendo come poteva essere di aiuto a livello anche concreto.

Tenuto conto del difficile approvvigionamento di mascherine, il governo di Weihai si è attivato per predisporre una donazione di 10.000 mascherine che stanno ora viaggiando verso Biella. Un autentico e tangibile gesto di grande generosità, in uno dei momenti più bui che l’Italia, l’Europa e il mondo intero stanno vivendo, un gesto che legherà questi due territori ancora di più, a livello emozionale oltre che economico. Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, ringrazia il sindaco di Weihai, Zhang Haibo, per la sensibilità e la solidarietà dimostrata. Distanti ma uniti: in questo caso lo si può dire più forte che mai.