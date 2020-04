Dal Nord Ovest - Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro

Brutto incidente, nella serata di ieri, per un uomo di circa 35 anni che stava viaggiando in tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni la vettura era nel tratto Sud della strada che aggira il capoluogo piemontese, in direzione Milano.

Per cause ancora da accertare, il guidatore ha perso improvvisamente il controllo del mezzo all'altezza di Orbassano: l'auto è uscita di traiettoria per concludere la sua corsa contro il muro, ribaltata. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che il personale del 118: è stato estratto con fatica dalla macchina e portato in ospedale in condizioni serie.