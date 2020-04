Scene da panico a Valdilana: tenta di uccidere a bastonate Carabiniere, salvato dal collega

Nella mattina del 12 aprile, intorno alle 8, i militari dell’Arma delle stazioni di Trivero e Valle Mosso hanno arrestato un cittadino maliano di 37 anni, bracciante agricolo e regolare sul territorio nazionale, con l’accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Secondo le prime ricostruzioni, su richiesta telefonica del titolare di un’impresa agricola del posto, personale dei Carabinieri interveniva all’interno dell’azienda dove l’uomo lavorava come allevatore, trovando il soggetto in stato di escandescenza e, senza apparente motivo, intento a danneggiare l’autovettura del titolare ed aggredendo i presenti. Alla vista dei militari che cercavano di calmarlo, il 37enne si scagliava contro il personale operante colpendo ripetutamente al corpo con un bastone di circa 50 centimetri sia il comandante della stazione di Valle Mosso, sia un brigadiere effettivo alla stazione di Trivero, che rovinava a terra.

In loro aiuto interveniva anche un altro militare che utilizzava verso il malintenzionato il dispositivo spray alla oleoresina capsicum in dotazione, senza tuttavia sortire alcun effetto. In tale frangente il maresciallo, accortosi che il cittadino maliano si accingeva a sferrare un ulteriore colpo alla testa del brigadiere, inerme a terra, esplodeva un colpo con la pistola d’ordinanza colpendo il malvivente al piede destro, fermando così l’azione criminosa.

Una volta bloccato con le manette ai polsi, veniva sedato dal personale del 118, successivamente intervenuto, che lo trasportava immediatamente al pronto soccorso dell’Ospedale di Biella; qui veniva riscontrato affetto da leggera ferita d’arma da fuoco al piede destro, guaribile in pochi giorni. I militari feriti riportavano contusioni rispettivamente guaribili in 8 e 10 giorni. Un altro uomo, classe '96, residente in Valdilana, conoscente del titolare dell’azienda e presente ai fatti, aveva lievi contusioni. Dopo le cure mediche, il 37enne è stato arrestato e condotto alla locale casa circondariale. Domani mattina, 15 aprile, è fissata l’udienza di convalida.