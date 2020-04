L'ultimo saluto al decano alpino Silvio Biasetti

Fino all’ultimo accompagnato dal suo inconfondibile berretto verde, che questa volta giaceva accanto ai fiori sulla bara, ha percorso l’ultimo viaggio. L’ultimo saluto di Silvio Biasetti, il decano alpino scomparso lo scorso venerdì all’età di 106 anni, si è svolto ieri mattina, 13 aprile, al cimitero di Biella. A causa dell’emergenza coronavirus, al suo fianco non c’era quasi nessuno di coloro che lo hanno amato e stimato nell’arco della sua lunga vita: alla cerimonia erano presenti soltanto Franco Giardina, che per anni lo ha assistito e accompagnato in ogni iniziativa, il vescovo Roberto Farinella, don Paolo Boffa che ha celebrato le esequie e pochi altri. Al termina dell'emergenza, però, Silvio Biasetti verrà ricordato con una messa in suffragio.