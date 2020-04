Lo sfogo del titolare di un'impresa di manutenzione aree verdi: "Non posso lavorare nonostante le precauzioni prese"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Io sottoscritto Enrico Perona, titolare dell'impresa individuale "manutenzione aree verdi" codice ATECO 81.3, non posso provvedere alle potature (ormai perse) e ai tagli dell'erba (indispensabili in questo periodo) pur prendendo tutte le precauzioni necessarie. Io, come i miei colleghi, non siamo a contatto diretto con le persone e comunque lavoriamo da soli.

Mi permetto di dire che ci sono molti agricoltori e cooperative del territorio che svolgono il mio lavoro, pur non essendo giardinieri, approfittando del loro codice ATECO, ritenuto indispensabile ed essenziale per lavorare come da decreto.