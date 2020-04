Ponderano, minoranza: "Dietrofront della Giunta Locca sulle mascherine, siamo soddisfatti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Avevamo ascoltato con sgomento il Sindaco e l’assessore Conti dichiarare in Consiglio Comunale che non avrebbero provveduto a una distribuzione delle mascherine alle famiglie del paeseritenendo lo strumento inefficace se non addirittura dannoso. La notizia ha sin da subito scatenato preoccupazione e sgomento tra i cittadini e il gruppo diminoranza Ponderano Merita, che sin da inizio marzo ha chiesto a gran voce che il Comune si facesse promotore di una distribuzione, subito dopo l’assemblea ha voluto rivolgere un appello alprimo cittadino affinché le richieste dei ponderanesi fossero ascoltate e che un segnale divicinanza giungesse nelle loro case. Finalmente da venerdì 10 aprile in collaborazione con la Protezione Civile, Gruppo Alpini e alcuni volontari è iniziata la distribuzione tanto richiesta di una mascherina e di un paio di guanti per ogni famiglia. Siamo lontani dalle iniziative realizzate da molti comuni del biellese che hanno donato a tutti icittadini la mascherina protettiva ma il segnale è finalmente arrivato e non possiamo che gioirenell’apprendere il cambio di posizione dell’amministrazione. Ringraziamo tutti i volontari che si sono adoperati nella distribuzione".