Occhieppo Inferiore, terminata la distribuzione delle mascherine. La lettera del sindaco ai cittadini

Si è conclusa lo scorso giovedì, 9 aprile, la consegna delle mascherine ai cittadini di Occhieppo Inferiore. Insieme a mascherine e sacchetti, l'amministrazione comunale ha consegnato una lettera firmata dal sindaco Monica Mosca. "È stato bello, per me, poter scambiare da lontano una parola o un saluto con tanti di voi" dice il primo cittadino. "Ringrazio gli assessori, i consiglieri e i volontari di Protezione Civile per la preziosa collaborazione".

Di seguito il testo integrale della lettera:

"Cara Cittadina, Caro Cittadino, ti scrivo queste poche righe perché voglio esserti vicina in questo momento inaspettatamente difficile e complesso, sia sotto il profilo umano, sia sotto il profilo socio-economico. La situazione può spaventare, ma è proprio guardando in faccia la paura ed affrontandola che riusciremo a mobilitare dentro di noi quella forza d'animo che ci serve per ripartire con unità d'intenti. Ormai è passato un mese da quell'infelice 8 marzo che ha limitato in modo evidente le libertà e le abitudini, a tutti è stato chiesto tanto e si è risposto con responsabilità ed autodisciplina, almeno la maggioranza di voi. Ma sappiamo che dobbiamo ancora tenere duro, perché non siamo ancor usciti da questa palude, dobbiamo ancora armarci di pazienza altrimenti i nostri sforzi saranno vanificati.

Anche Occhieppo è stato, ed è toccato, ancora da casi di contagio da corona virus ma per il momento in percentuale nettamente inferiore rispetto alla media della Regione Piemonte, questo grazie anche al vostro componimento. Visto che dobbiamo combattere occorre arrivare prima possibile a una vittoria totale, quindi ricordo di rispettare ancora il distanziamento sociale che, seppur doloroso, è il primo passo per ritornare presto al calore di un semplice abbraccio. Quando usciremo da questa emergenza probabilmente saremo cambiati e cambieranno le nostre priorità, molte cose che prima ci apparivano indispensabili ci sembreranno forse futili e questo ci porterà inevitabilmente a riflettere sui nostri valori affettivi e materiali.

Ora voglio riservare un pensiero di gratitudine a tutti coloro che ogni giorno con il proprio lavoro adempiono a un servizio per tutti noi, in modo particolare al personale medico, infermieristico e di assistenza e per ultimo, ma non per importanza, a tutto il mondo del volontariato che porta un aiuto a chi ha bisogno. Come Sindaca, come non mai, mi sento investita di una grande responsabilità, ma allo stesso tempo sono fiduciosa e sicura di poter metter in campo tutte le mie energie per la comunità. Desidero augurarvi, con calore, una Lieta Pasqua e unirmi a voi idealmente in una sola gran voce: Viva l'Italia!".