Doposcuola virtuale Antonio Gramsci con la Biella Antifascista

"In queste settimane abbiamo cercato di capire come potessimo dare una mano all'interno della comunità in cui siamo immersi. L'emergenza Coronavirus influisce su ogni aspetto delle nostre vite e siamo convinti che solo tramite reti di solidarietà e di mutuo appoggio ne possiamo uscire tutte e tutti". Con queste parole i membri della Biella Antifascista presentano la loro iniziativa del Doposcuola Virtuale Antonio Gramsci, con la quale mettono a disposizione le proprie conoscenze per aiutare con i compiti ragazzi e ragazze delle elementari, delle medie e delle superiori. L'iniziativa è gratuita. Per suggerimenti, testimonianze e spunti, scrivere sul gruppo Facebook "Cronache biellesi dalla Pandemia".