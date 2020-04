Coronavirus, ticket nelle zone blu di Cossato sospeso per tutta l’emergenza

Novità sui parcheggi a Cossato. Sul proprio sito, il Comune informa che il pagamento della sosta sulle aree blu è sospeso fino al perdurare delle misure di emergenza in atto a causa del coronavirus. Inoltre, nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, situato in Piazza Angiono, sarà a disposizione dei cittadini un addetto della società Bi Park per l’emissione e il rinnovo degli abbonamenti per il parcheggio del Centro e quelli di sosta di superficie. Per conoscere gli orari di ricevimento con l’addetto clicca qui.