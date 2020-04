Coronavirus, auguri di Pasqua dal parroco di Mosso per i Carabinieri impegnati sulle strade biellesi

Piccoli ma profondi gesti di vicinanza e solidarietà. In questi giorni il parroco di Mosso, don Carlo Maria Rovagnati, ha rivolto auguri e preghiere ai Carabinieri augurando loro buon lavoro. I militari dell'Arma, infatti, sono impegnati in serrati controlli in questi giorni al fine di impedire qualsivoglia violazione al decreto ministeriale legato all’emergenza coronavirus.