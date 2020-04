Candelo, bilancio e Tari al centro del primo consiglio comunale sulla piattaforma di Anci

Si terrà il 14 aprile anche a Candelo il primo Consiglio Comunale online sulla piattaforma GoMeeting, messa gratuitamente a disposizione dei Comuni da Anci.

"La video conferenza - spiega Erika Vallera, capogruppo della maggioranza Candelo nel cuore - è una modalità che ho richiesto da subito e sulla quale gli Uffici, che ringrazio, si sono spesi per renderla attuabile. Una modalità doverosa, indipendentemente dai termini del DPCM, perchè credo sia importante garantire il distanziamento sociale richiesto. A maggior ragione in questo momento in cui sembra esserci un miglioramento è importante per tutti non vanificare i risultati raggiunti".

Un ordine del giorno snello (con soli tre punti: variante al piano regolatore, variazione al bilancio previsionale e soprattutto la delibera che ufficializza lo spostamento della prima scadenza TARI) e per questo oggetto di alcune critiche. "Principalmente, da quanto ho letto, le minoranze lamentano l'assenza di un punto all'odg circa l'emergenza covid-19. Va però detto che le decisioni da assumere – tutte a carattere d'urgenza e di competenza dell'organo esecutivo – non rientravano nelle competenze del Consiglio Comunale. Ciò non significa che il Sindaco, e la Giunta, non possano ad inizio o fine dell'assemblea riferire sulle azioni già attuate e sulle scelte che vorranno intraprendere. Richiesta che peraltro ho già inoltrato al Sindaco, con sua risposta affermativa. Il Consiglio Comunale è il luogo della discussione e del confronto, che non devono mancare, ma va anche detto che in una gestione d'emergenza si devono assumere rapidamente decisioni e che tali sono, da sempre, di competenza degli organi esecutivi".

Secondo il consigliere non era necessario definire ruoli e responsabilità nella gestione dell'emergenza, chiari sin da subito. "Siamo davanti ad un evento straordinario e transitorio - dice ancora Vallera - al quale non si può contestare una limitazione del confronto democratico. In un momento d'emergenza servono prima i fatti e poi le parole; il Sindaco Gelone, messe in campo le dovute azioni, potrà ora, come detto, relazionare al Consiglio.

Personalmente ritengo che il confronto fra le rappresentanze cittadine avrà invece valore soprattutto nella “fase 2” quando si tratterà di gestire un'emergenza diversa che non sarà sanitaria ma economica e sociale. Lì potrà essere utile ragionare in un gruppo di lavoro, che comprenda anche rappresentanti dei commercianti candelesi, per mettere in campo le migliori azioni possibili per una ripresa rapida del territorio".