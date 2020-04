Andrea Delmastro "Governo insensibile anche a nostre proposte a costo zero"

"Nonostante l'atteggiamento paventato sulla collaborazione tra minoranza e maggioranza, in fase di stesura dei decreti riguardanti famiglie ed imprese non è stata accolta nessuna delle proposte delle opposizioni e nonostante molte di esse fossero a costo zero.

Abbiamo presentato 168 emendamenti con i quali intendevamo dare il nostro contributo per migliorare questo decreto - commenta duramente Andrea Delmastro - facendo proposte costruttive nell'interesse degli italiani. La nostra opposizione e' stata costruttiva, tante' che a seguito dell'intervento del Presidente della Repubblica la maggioranza ha aperto un tavolo tecnico di dialogo e noi responsabilmente abbiamo ridotto a trenta i nostri emendamenti.

Emendamenti macro economici per dare maggior liquidità alle aziende, maggior sostegno alle famiglie, per la sburocratizzazione delle procedure. La risposta del Governo di fronte a questo atteggiamento di responsabilità e' stata quella di respingere tutto e mettere la fiducia al provvedimento. Vogliamo denunciare il finto dialogo da parte della maggioranza in un momento critico dell' Italia durante il quale maggioranza e opposizione dovrebbero percorrere strade comuni.

Altrettanto grave è stato l'aver accettato nell' Eurogruppo l'attivazione del MES che inginocchierà' l'Italia nei confronti della Troika europea e ci renderà' come la Grecia se solo accedessimo a quei fondi. Lo consideriamo un grave tradimento morale del nostro paese e dei suoi cittadini. Di questi trenta emendamenti ne vorrei ricordare alcuni che erano veramente a costo zero, come ad esempio la sospensione del Decreto Dignità in un momento in cui le aziende sono chiuse, in un momento in cui molte non sanno se riapriranno, in un momento in cui molte commesse sono rimaste inevase.

Pensiamo alle commesse legate al sistema Biella nel mondo della moda: aziende che vedono bruciata l'intera stagione. La sospensione del Decreto Dignità verrebbe incontro alle aziende che avendo contratti di lavoro a tempo determinato devono scegliere se confermare a tempo indeterminato o licenziare il personale. Scelta purtroppo obbligata in una sola direzione. La sospensione avrebbe permesso maggior flessibilità' con la possibilità di proseguire con assunzioni a tempo determinato. Ribadisco provvedimento a costo zero.

Altro provvedimento a costo zero, elaborato da me personalmente, con la consulenza di industriali biellesi a difesa del Mase in Biella, riguarda ordinativi e commesse. Gli ordini inevasi potrebbero trasformarsi in richieste di danni per inadempimento ai contratti. Come può' il sistema Italia, difendere le sue aziende, dopo che le ha forzatamente chiuse spesso anche giustamente per affrontare il grave problema legato alla salute dei lavoratori?

Può' il sistema Italia dichiarare che vale la clausola di forza maggiore che impedisce di adempiere senza penalità perché le aziende sono state chiuse non per cattiva volontà ma per decreto e per cause legate alla tutela della salute? Questa richiesta proveniente dal mondo delle imprese e a costo zero ma e' stata respinta dal Governo. Altro emendamento proposto, a difesa delle famiglie, prevedeva il rimborso delle rette scolastiche: respinto a livello nazionale ma accolta poi in Piemonte dove governiamo. Confesso che a me piacerebbe un'Italia dove alle famiglie che hanno avuto i figli a casa, a causa della chiusura delle scuole, non venisse anche imposto il pagamento delle rette scolastiche.

Altra proposta a costo zero e' stata quella di introdurre i voucher per lavoratori stagionali, agricoli e del settore turismo. Zero anche su questo per una visione ideologica di irrigidimento del mercato del lavoro che in un momento come quello attuale e' vera follia. I voucher servirebbero a due settori flagellati dal Coronavirus come turismo e agricoltura. La proposta del ministro Bellanova e' quella invece di regolarizzare gli immigrati per avere manovalanza. Avevamo proposto l'abolizione degli studi di settore per non aggredire le partite IVA oggi in ginocchio e per cui gli studi di settore non avrebbero valore vista la situazione di crisi economica attuale.

Tutte le proposte sono state respinte. Al decreto il governo ha posto la fiducia. Faccio rilevare che lo stesso non immette liquidità ed è largamente insufficiente, mantiene l'irrigidimento del lavoro, mantiene uno stato opprimente, mantiene uno stato che non aiuta le famiglie. Aggiungo anche una proposta che andava a tutela di quelle famiglie con disabili in casa, riconoscendo loro 600 euro mensili, meno del reddito di cittadinanza. In un momento in cui era necessario immettere liquidità nelle famiglie, imprese e partite IVA, il Governo con il decreto 18/2020 non ha fatto nulla di tutto ciò.

Ma il dramma è l'ultimo decreto che induce alle imprese di andare ad indebitarsi. Non ci siamo. Mentre tutti i paesi europei immettono denaro fresco a imprese e partite IVA, il nostro Governo dice "indebitatevi pure". I governi europei indebitano lo stato per salvare l'economia reale, il nostro governo indebita l'economia reale per salvare lo Stato. Follia pura , promesse non mantenute, liquidità negata, sollecitazione a ricorrere all'indebitamento. Ma alle imprese chiuse per mesi, con commesse bloccate, senza incassi, con debiti e mutui da pagare, la risposta dello stato non può essere questa. Come pagheranno quel debito e i relativi interessi? In Germania arrivano i soldi direttamente alle imprese, non i prestiti. La Germania sta difendendo l'economia reale, l'Italia no .Vorrei che i biellesi meditassero circa questi argomenti fondamentali per la ripresa."