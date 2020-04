Psr Piemonte, apertura bando 2020 per la promozione agroalimentare di qualità

La Regione pensa già al rilancio dei suoi prodotti con 4,2 milioni di euro di finanziamenti per progetti in scadenza fino a dicembre 2021. Al via il bando 2020, emanato dall’Assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, a sostegno delle attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità svolte sui mercati europei.

Il bando si riferisce alla misura 3.2 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 e ha una dotazione finanziaria complessiva di 4,2 milioni di euro e prevede un finanziamento fino al 70% della domanda ammessa a contributo. Possono partecipare al bando le associazioni di produttori di qualità, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp, Doc e Docg, che svolgono interventi e progetti di promozione sul mercato europeo a partire dalla data di apertura del bando e che si concludono entro il 31 dicembre 2021.

“Abbiamo portato la scadenza delle attività promozionali al mese di dicembre 2021 - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa - per permettere ai nostri produttori piemontesi di superare questo periodo di forte criticità causato dall’emergenza sanitaria Covid-19 – e di poter aver un tempo più diluito per creare le migliori strategie promozionali indispensabili per sostenere e rilanciare la vendita delle eccellenze agroalimentari made in Piemonte”.

Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate dal 21 maggio al 30 giugno 2020, ma è obbligatorio effettuare la preiscrizione al bando entro il 14 maggio 2020. Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-0