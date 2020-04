Il trittico di Bernardino dei Conti a Biella, in programma incontro online

Collaborazione tra pubblico e privato per la conservazione dei beni culturali. Se ne discute spesso. A Biella è stato fatto. Il trittico composto dalla replica della Vergine delle Rocce di Leonardo e dalle tavole laterali che raffigurano Sebastiano Ferrero e i suoi figli è stato esposto al Museo del Territorio Biellese nella mostra “Il Rinascimento a Biella: Sebastiano Ferrero e i suoi figli” tra aprile e agosto 2019. Quest'opera del pittore milanese Bernardino de Conti, composta dalla tavola centrale di proprietà della Città di Biella e dalle due tavole laterali di proprietà della famiglia Alberti La Marmora, grazie a un comodato tra il Comune e la famiglia è oggi esposta al Museo di Biella dove rimarrà per i prossimi tre anni.

Spiega Francesco Alberti La Marmora: «Ho preso l'iniziativa di proporre alla Città di Biella un accordo perché le tavole di mia proprietà che raffigurano Sebastiano Ferrero e i suoi figli - le ante del trittico - rimanessero al museo oltre la fine della mostra sul Rinascimento a Biella. Questo trittico costituisce il fulcro della riscoperta del Rinascimento biellese e ritengo indispensabile che sia visibile a coloro che vengono a visitare Biella, per dare continuità e forza a questo tema storico artistico. La giunta di Biella e la direzione del Museo hanno aderito con entusiasmo a questa proposta».

Dice l’assessore alla cultura della Città di Biella Massimiliano Gaggino:” «Fatto realizzare per Biella e forse per la chiesa di san Sebastinao di cui il Ferrero e i suoi figli furono committenti, oggi il trittico viene ricomposto ed esposto nelle sale del Museo. La ricomposizione dell’opera e la sua restituzione al pubblico rivestono un’importanza centrale nella narrazione della storia della nostra città: Sebastiano fu il personaggio che diede impulso e forma alla città all’inizio del Cinquecento, in particolare al complesso della chiesa e del convento, affidato in origine ai Canonici Lateranensi: che oggi le tavole che lo raffigurano siano esposte nel Museo che ha sede nel convento attiguo alla chiesa di San Sebastiano è un fatto carico di significato simbolico che rafforza ancor più il valore rappresentato dal fatto di poter offrire ai visitatori il trittico ricomposto dopo 500 anni».

Prosegue Francesco Alberti La Marmora: «L’accordo col Comune di Biella prevede che il dipinto rimanga al Museo per tre anni rinnovabili, ma posso già anticipare che è nelle intenzioni della mia famiglia dare continuità a questo comodato per contribuire a una attività di sensibilizzazione sul Rinascimento a Biella, attività che dovrà essere necessariamente di lungo periodo». Il Museo del Territorio Biellese, la Reggia di Venaria e il Palazzo dei Principi di Masserano ospitano da alcuni anni opere della collezione La Marmora: i grandi ritratti equestri di Vittorio Amedeo II e del Principe Eugenio di Savoia e le ante del trittico de Conti (vedi allegato). Possedere opere d’arte antiche e importanti è una responsabilità: i compiti della conservazione e della valorizzazione non di rado comportano costi economici, organizzativi e logistici che un privato non sempre può affrontare nel modo adeguato.

La “conservazione condivisa” nasce come metodo per unire le forze tra enti pubblici e privati. ll privato mette a disposizione di un ente un dipinto per alcuni anni: in alcuni casi, l’ente provvede al restauro ed il privato lascia l’opera in gestione perché sia esposta per un determinato tempo; in altri casi l’opera viene messa a disposizione del musei pubblici con il solo fine delle parti di creare le condizioni perché i dipinti vengano messi in valore in un luogo espositivo pubblico per essere fruite da un numero più alto possibile di visitatori.

Su questo tema era previsto per il 27 marzo scorso un evento presso il Museo del Territorio Biellese, organizzato dalla Città di Biella e dal Centro Studi Generazioni e Luoghi, che è stato sospeso. Gli organizzatori hanno deciso di realizzare l’evento programmato attraverso dirette on line durante le quali alcuni degli oratori coinvolti affronteranno l’argomento. La prima è fissata per giovedì 16 aprile alle ore 15: la visione della diretta sarà aperta a tutti, anche a chi non ha un profilo facebook, sulla pagina Facebook di Generazioni e Luoghi (https://it-it.facebook.com/Generazionieluoghiarchivialbertilamarmora/). Luca Dal Pozzolo, direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte e Fondazione Fitzcarraldo, che avrà il ruolo di introdurre il tema, coordinare gli interventi e formulare le conclusioni.

Per la Città di Biella sarà presente l’Assessore alla cultura Massimiliano Gaggino. Per il Museo del Territorio Biellese interverrà Alessandra Montanera. Per la famiglia Alberti La Marmora ed il centro sutdi Generazioni e Luoghi Francesco Alberti La Marmora. Interverranno inoltre: Edoardo Villata (Università Cattolica di Milano), Cinzia Lacchia (Museo Borgogna di Vercelli), Tomaso Ricardi di Netro (Consorzio Residenze Reali Sabaude), Stefano Cavaliere (Polo Museale Masseranese), Luca Mana (Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino), con la partecipazione di Mauro Natale (Università di Ginevra).

Alle istituzioni museali coinvolte si è chiesto di portare un contributo, con valutazioni e proposte, intorno a questa formula di interazione tra patrimonio privato e patrimonio pubblico che si propone di chiamare “conservazione Condivisa”, con l’obiettivo di discutere se questo modello operativo possa essere perfezionato ed esteso oppure no. Il Museo di Biella, la Reggia di Venaria e il Polo Museale Masseranese ospitano da alcuni anni opere della collezione La Marmora e potranno anche portare la loro testimonianza su luci ed ombre di questa esperienza.

Il Museo Borgogna ed il Museo Accorsi sono musei fortemente inseriti nel processo di innovazione della proposta culturale in Piemonte e sono coinvolti perché interessati a portare il loro contributo al dibattito proposto intorno alla domanda: la modalità della “Conservazione Condivisa” potrebbe diventare un modello da perseguire in modo più programmato per favorire il ripetersi di occasioni in cui risorse pubbliche vengono impiegate per un bene privato che viene poi messo a disposizione della collettività? Spiega Luca dal Pozzolo: “E’ interessante collocare il tema della conservazione condivisa nella realtà variegata della vita culturale del Piemonte e fare di questa occasione una tappa che rafforzi la capacità dei soggetti coinvolti a interagire nel processo di innovazione dell’offerta culturale dei patrimoni della nostra regione”.

La mostra sul Rinascimento a Biella del 2019, grazie a Mauro Natale e alla sua ampia squadra e alla rete di associazioni biellesi di cui è stata capofila UPBeduca, ha fatto sì che oggi sulla mappa del Rinascimento italiano vi sia una bandiera anche su Biella: dalla sua esperienza non solo di studioso, ma anche di curatore di importanti mostre, potrà venire un ulteriore contributo al dibattito.