Dal Nord Ovest - Addio Luisa, "guerriera con il sorriso sulle labbra"

E' stata, fino all'ultimo, una "guerriera con il sorriso sulle labbra". E ieri, quando la notizia della sua morte si è diffusa tra le amiche di Vercelli e i compaesani di Caresana, è stato grande il dolore per non aver potuto salutare Luisa Delprete. La donna, da tempo, combatteva contro un tumore che, alla fine, se l'è portata via. Ma la malattia non potrà cancellare il ricordo di una donna solare, combattiva, capace fino all'ultimo di avere di parole di conforto per tutti. A dare la notizia della scomparsa di Luisa Delprete è stato il sindaco di Caresana, Claudio Tambornino. Un post commentato da tanti, con affetto e dolore. Già prima della malattia, la vita aveva già messo a dura prova la donna, che aveva dovuto affrontare la morte del figlio. Negli ultimi anni, la fatica di una battaglia durissima.

Lo ha ricordato, in un bellissimo post, Loretta Caliman che, con la Lilt e altri enti e sostenitori, aveva organizzato al Teatro Civico una serata di moda, spettacolo e solidarietà che aveva come protagoniste tutte donne accomunate dalla battaglia contro il cancro. Tra loro anche Luisa Delprete, che aveva partecipato alla serata del Civico tra mille fatiche, ma con il sorriso ben impresso sul volto. "Quel giorno sei arrivata all’ultimo minuto. Il tuo desiderio di vivere quell’esperienza con le tue compagne era così grande da farti superare la sofferenza e la stanchezza per la malattia che non ti dava tregua. Sei stata una persona dolcissima, una donna forte e combattiva, un esempio per tutte noi, malgrado il destino non sia stato generoso con te. Purtroppo hai vissuto queste ultime settimane in totale solitudine e oggi te ne sei dovuta andare senza una carezza, senza un sorriso. Ma tu sai che sarai sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Grazie amica carissima per aver condiviso una piccola parte della tua vita con tutte noi".