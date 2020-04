Caprioli vicini alle abitazioni, i video di una lettrice: “Vederli dà serenità e senso di beatitudine”

“Ogni mattina la natura si manifesta in tutte le sue forme. Dal canto degli uccelli al passaggio dei caprioli vicino alle nostre abitazioni. Vedere tutto questo regala serenità e un senso di beatitudine, specialmente nei giorni dell’emergenza legata al coronavirus”. Queste le sensazioni e lo stato d’animo di Emanuela Zanotti che, da quasi 40 anni, vive a stretto contatto con gli esseri viventi del bosco situato vicino al condominio dove risiede, nel vasto territorio di Valdilana.

“Caprioli, poiane, volpi e perfino un cervo. Sono molti gli animali che si sono avvicinati in tutti questi anni mostrandoci la loro bellezza – confida al telefono Emanuela – Nelle ultime settimane, ho immortalato in alcuni video questo capriolo che camminava tranquillamente in prossimità delle nostre case. Ne vedo davvero molti: forse, la natura si sta riprendendo il suo spazio”.

Elementi di positività, specialmente in questi giorni difficili dove si è costretti a stare a casa, seguendo le norme di contenimento dell’epidemia. “Vedere ogni mattina il bosco e i suoi abitanti mi fa sentire viva – conclude – Cerchiamo di avere rispetto per la natura e per chi ci abita. Evitiamo il contatto diretto. Osserviamoli con le giuste cautele”.

Di seguito i video che hanno immortalato gli amici del bosco.