Auguri in poesia da Su Nuraghe: "Bona Pasca a tottu cun istima"

Pasqua, momento di passaggio, come il termine vuole ride: passaggio e, quindi, un lasciarsi dietro un mondo che vogliamo superare. E, allora, che sia un passaggio di resurrezione, un passaggio verso un ri-nascere, uno sgorgare (come vuole altro etimo) verso un mondo che torni ad avere senso; un mondo che non giri al contrario.

E che la Pasqua sia Buona, con luce nuova nel cuore, anche senza orpelli religiosi, quali paramenti, processioni e messe: senza il cuore limpido, che accoglie gli amici, e sempre li serba con sé, non sono che esteriorità insincere e interessate.L'augurio, dice il Poeta, è rivolto a tutti, cun istima; con quella stima che reca il senso di desiderare il bene di tutti: senza il quale nemmeno il nostro bene personale riesce ad essere tale. Felici mai lo si è da soli!Conclude, l'Autore, con un verbo, gosende nos, che riporta al cuore e alla mente le laudi gioiose per i Santi e per la Vergine Maria, che si intonano con gioioso trasporto, a voce piena.E, dunque, Bona Pasca a tottu cun istima.