5 modi per risparmiare denaro durante il tuo viaggio a Roma

Il volo è confermato e finalmente è arrivato il momento di partire per Roma alla volta dell'aeroporto di Fiumicino? Perché non approfittare di questa occasione per visitare la capitale? Ecco qui di seguito 5 modi per risparmiare denaro durante la nostra permanenza a Roma prima del decollo.

L'aeroporto di Fiumicino, noto anche come Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, si trova a ovest di Roma, verso il mare e ci vogliono circa 45 minuti per raggiungere il centro della città. Il problema però è che se hai un giorno solo per visitare la Città Eterna, la cosa equivale ad una follia, però non è impossibile. Per prima cosa dovrai raggiungere l'aeroporto tramite l'Autostrada A91 Roma-Fiumicino per posteggiare la tua auto e comunque, l'aeroporto è ben segnalato lungo il tragitto. L'aeroporto Leonardo da Vinci, per chi decide di mettersi in viaggio, offre molte soluzioni di parcheggio, che possono andare da quelle di fascia alta a quelle più basse e meno costose. La zona parcheggio aeroporto Roma Fiumicino può offrire diverse alternative economiche e sicure. Una volta posteggiata la tua auto potrai finalmente andare alla scoperta delle bellezze della capitale. Ecco alcuni sistemi per trasferirsi dall'aeroporto al centro città risparmiando denaro.

Navetta

L'utilizzo di una navetta /autobus per raggiungere il centro di Roma è una soluzione economica, ma non la più veloce, infatti bisogna fare i conti con il traffico. Il costo della navetta andata/ritorno è di circa 11 euro.

Leonardo Express

C'è una stazione ferroviaria in prossimità dell'aeroporto di Roma Fiumicino ben segnalata, da cui partono treni ogni 15-30 minuti per il centro città. Il Leonardo Express è un servizio ferroviario che collega la stazione di Roma Termini all'aeroporto Leonardo da Vinci e viceversa, senza fermate intermedie, coprendo i 31 chilometri del percorso in 32 minuti. Il prezzo del biglietto di corsa semplice, valido per un solo viaggio, è di 14 euro. I minori di 12 anni possono viaggiare gratuitamente, accompagnati da un adulto che paga il biglietto.

Metropolitana

Un altro mezzo di trasporto dall'aeroporto di Fiumicino a Roma, che è meno noto ai turisti, è il treno pendolare regionale. I treni partono dalla stessa stazione del Leonardo Express. Questa è un'opzione di viaggio leggermente più economica. La linea speciale FM1 chiamata Sabina Fiumicino parte dall'aeroporto e ferma a Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Trastevere e diverse altre stazioni. Alle stazioni Tiburtina, Tuscolana e Ostiense, potrai passare dalla linea FM1 alle linee A o B della metropolitana e raggiungere così quasi tutti i punti più o meno importanti della "Città Eterna". Un biglietto per un treno FM1 dall'aeroporto di Fiumicino a Roma costa 8 euro. Per i minori di 12 anni, il viaggio è gratuito, l'importante è che siano accompagnati da un adulto che ha pagato il biglietto. Come con Leonardo Express, i biglietti devono essere obliterati prima di salire sul treno.

Autobus

Il vantaggio principale dell'autobus è il prezzo. Se acquisti il biglietto in anticipo online, puoi arrivare a Roma dall'aeroporto di Fiumicino con soli 5 euro, rispetto ai 14 del Leonardo Express.

Taxi

Uno dei sistemi di trasporto più pratici ma ahimè più cari è il taxi. Infatti, la tariffa dall'aeroporto di Fiumicino alla zona centrale della città è fissa ed è pari a 48€. Se la tua destinazione è al di fuori di questa zona il costo viene determinato dal tassametro.