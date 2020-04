La storia di Riki e Stella, dal "buio" del canile alla nuova famiglia umana e canina VIDEO

Da storie tristi e dolorose, che si trovano spesso nei canili di tutta Italia e anche nel nostro Biellese, possono nascere realtà di gioia e d’amore. E’ ciò che è successo a Stella, femmina di pastore presumibilmente cresciuta allo stato selvaggio e catturata sulle montagne della Valle Cervo che, portata al canile di Cossato, è stata adottata due volte e due volte riportata alla struttura perché non si lasciava avvicinare dal padrone di turno, ed al volpino Riki, dolce e tenero, da poco ospite nello stesso canile.

Al canile giunge una famiglia in cerca di una coppia da adottare. Riki salta in braccio all’uomo che lo sceglie (come rifiutare quell’abbraccio istintivo?). Stella colpisce la famiglia per il suo portamento fiero che ricordava la giovane femmina di pastore tedesco uccisa dall’Ehrlichiosi canina troppo tardi per poterla salvare e decide di portarla a casa, nonostante la segnalazione della impossibilità di avvicinarla. Così i due cani, la fiera Stella e l’affettuoso Riki arrivano nella loro nuova casa e nel grande giardino.

Mentre Riki cerca tante volte al giorno i componenti della famiglia e si fa da ognuno di loro coccolare il più possibile, la bella Stella continua a temere la presenza dei padroni, da cui scappa nascondendosi nei cespugli più fitti e lo fa per ben due anni, fino a che… sorpresa: partorisce due bei cuccioletti neri. In occasione della nascita inizia ad avvicinarsi all’uomo, lo cerca con delle strategie strane e dei percorsi che paiono danze di guerra dei nativi americani ma che lasciano intuire che la paura dell’uomo pian piano svanirà.

Ed è questo che avviene: la famigliola, composta dal padre RiKi, dalla madre Stella e dalle due figlie, Gemma, seria e poco incline alla socializzazione, e Guenda, sempre allegra, ma irruente e assolutamente priva di freni inibitori che neppure i padroni riescono a calmare soprattutto di fronte al suo irrefrenabile istinto di sterminare lucertole, uccellini e miraude portandole in casa come trofei, vive insieme alla famiglia umana, alternando le ore tra la casa ed il giardino. I rapporti tra loro, come si sa in un gruppo numeroso di cani, possono a volte rasentare le dinamiche del branco, che alterna la scelta del leader tra madre e figlia Gemma, facendosi però unità per tutelare ogni suo membro.

Una storia di una famiglia conclusasi felicemente nella casa di umani a volte frastornati e spesso stupiti da questo rumoroso gruppo di amici canini. E lo stupore è diventato incredulità quando il rapporto tra padre Riki e figlia Guenda si è concretizzato in effusioni molto simili a quelle umane: baci e abbracci! Gemma cerca il padre, lo avvinghia tra le zampe, lecca il musetto del genitore e infila letteralmente il suo musetto in quello paterno.

Effusioni quasi come un essere umano, anche se il padre, a tratti, esterna il suo fastidio per il prolungamento delle stesse. L’amore è palpabile, anche tra le immancabile baruffe, amore fatto di fiducia, di aiuto reciproco, di sostegno, di condivisione: una famiglia canina che potrebbe insegnare molto all’uomo.