Quaregna Cerreto, ubriaco inveisce e dà in escandescenza. Portato via dai Carabinieri

È stato fermato e portato via dai militari dell’Arma l’uomo che, nella giornata di oggi, ha creato agitazione sotto gli effetti dell’alcool nel parcheggio di un’area picnic, nel territorio di Quaregna Cerreto.

Ad allertare le forze dell’ordine il sindaco Katia Giordani che ha assistito in prima persona all’accaduto: “Ero con i volontari di Protezione civile per i consueti controlli in paese quando ci siamo imbattuti in due soggetti. Uno si è dileguato velocemente; l’altro, invece, barcollava vistosamente ed era ubriaco fradicio. Inveiva con toni molto pesanti e abbiamo tentato di farlo ragionare ma non c’è stato verso. Era incontrollabile e malapena si reggeva in piedi. Ho dovuto chiamare i Carabinieri che, dopo avergli chiesto le generalità, l’hanno caricato in auto. Mi ha fatto male assistere a tutto questo”.

Ma l’attenzione del sindaco è rivolto anche al tema degli spostamenti e al senso civico mancante di molte persone. “È da stamattina che vedo troppa gente in giro – confida il primo cittadino – Ho visto bambini sulle altalene nonostante abbia vietato l’accesso a tutte le aree verdi del Comune. In più persone che passeggiano distanti da casa o in bici. Senza contare le foto e le segnalazioni che mi sono giunte sul cellulare. La vogliamo capire che dobbiamo rimanere a casa e compiere questo sacrificio. Altrimenti rischiamo di allungare i tempi e di non uscire più da questo incubo. Avverto una situazione di esasperazione generale me dobbiamo guardarci allo specchio e resistere. Abbiamo un dovere civico”.