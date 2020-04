La Buona Pasqua del Lama Rinpoce: "Sia il mondo il nostro tempo"

"In un momento difficile per l’intero pianeta, il mondo cristiano si vede costretto a vivere fuori dalle proprie chiese l’importante solennità della Pasqua, e questo sconforto non può trovare insensibili tutti coloro che, indipendentemente dalla Tradizione di appartenenza, credono nel valore della fede e nella sacralità dei luoghi di culto -dice il Lama Paljin Tulku Rinpoce-. Nella imminente domenica di Pasqua, invito i simpatizzanti e i discepoli dei Centri buddhisti Mandala di Milano, Deualing di Merano e Samtenling di Graglia Santuario ( ma anche tutti coloro che credono nel potere dell’amore) a unirsi in meditazione ai fratelli cristiani, affinché, in ogni casa, trionfi la luce della preghiera e la terra diventi in questa occasione, un unico, grande tempio in cui gli appartenenti alle varie religioni rinnovino insieme gli impegni di solidarietà e armonia tra gli uomini.Pasqua significa passaggio. Nel buddhismo il passaggio è definito bardo o momento di transizione.Questa epidemia è sicuramente un momento di transizione per tutti: possa la rinascita che rende nuovi, accompagnare l’umanità verso un futuro di amicizia e di pace"