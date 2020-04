Da Enzo Mersi un augurio di Buona Pasqua con la speranza che non sia tutto come prima

Iniziamo a guardarci, intorno, a guardare l'uomo nella sua essenza, a farci delle domande, a non accettare tutto perché è così è non si può fare niente, a essere consapevoli che anche in questo periodo siamo ancora alla caccia del superfluo, perché stiamo ancora troppo bene. É tutto da rifondare, in tutti i campi, dando priorità alla praticità e alla collaborazione!

Diamo un giusto valore alle cose e alle parole, non moriamo di paura e ansia, affrontiamola con coraggio! Impariamo a dare e fare senza aspettarci nulla, se qualcosa arriverà, sarà un buon passo avanti!

Per consegnare un mondo di buon senso a chi verrà, a chi è in fasce, a chi cresce, a chi ragiona, a chi si è sempre dato da fare senza lasciare che nessuno se ne approfitti della benevolenza in tutte le sue forme!

Le parole sono belle, ma sono i fatti che dimostrano le capacità dell'uomo, sempre!



Nel futuro nulla è sicuro:

Caro Bambino, rimani sveglio e puro,

non essere pecora ma canguro.

Adulto diventa maturo

trasmetti sempre il chiaro, non lo scuro

Un piccolo gesto é un ricordo duraturo

Usa i tuoi arti al meglio

non sfruttare troppo l'idrocarburo

rispetta ciò che ti è stato donato

non sentirti mai arrivato

Metti corpo e anima per lasciare il segno

dove sei passato!