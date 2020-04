Curino, 500 mascherine per tutti. E sugli spostamenti il sindaco promuove i cittadini

Anche a Curino si è svolta la distribuzione di mascherine alla popolazione. “Ne abbiamo prese 500 – precisa il sindaco Adriano Buzio - Una per ogni abitante del paese”. Sempre in questi giorni, sono arrivate in Comune le prime richieste per beneficiare dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. “Da utilizzarsi – sottolinea il primo cittadino – esclusivamente in uno degli esercizi commerciali dei territori limitrofi che aderiranno alla manifestazione d’interesse e saranno pubblicati nell’elenco, sempre aggiornato, disponibile sul nostro sito”. Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale è di 25 euro a persona. Chiusi, come da disposizione ministeriali, anche i 4 cimiteri del paese. E sugli spostamenti, il sindaco promuove in pieno la cittadinanza: “Si stanno comportando molto bene”.