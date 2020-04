Crevacuore, distribuite le mascherine ai cittadini. Ed è online il nuovo sito del Comune

Buone notizie anche per la comunità di Crevacuore. Nella mattinata di giovedì 9 aprile sono state consegnate le mascherine a tutti i 706 nuclei familiari presenti in paese per un totale di 1460 cittadini. “Ringrazio– spiega il sindaco Ermanno Raffo - tutte le associazioni di Crevacuore che hanno dato la piena disponibilità allo svolgimento di questo importante servizio diretto alla popolazione”. 8 le squadre, formate da 2 volontari, utilizzate per la distribuzione. “Nell'eventualità che qualcuno non abbia avuto per un disguido la mascherina – prosegue Raffo - gli uffici comunali sono contrattabili al numero 015768154 (9.30-12) e la mascherina verrà consegnata a casa dal personale comunale”.

Intanto, da alcuni giorni, è online il nuovo sito istituzionale del comune di Crevacuore con una nuova grafica e contenuti più immediati e semplici al fine di facilitare la navigazione dei cittadini ed agevolare la conoscenza delle informazioni. Ampio spazio è dedicato alle news e informazioni più importanti della giornata. Infine, novità sui buoni spesa. “Sul sito è disponibile il modulo della richiesta – precisa il sindaco – e il termine ultimo è martedì 14 aprile. Poi una commissione valuterà le domande e, successivamente, comincerà la distribuzione”.