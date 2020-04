Coronavirus, Massazza: L'esibizione dei ragazzi di via Roma alla vigilia di Pasqua VIDEO

Anche alla Vigilia di Pasqua, così come da qualche sabato a questa parte, i ragazzi di via Roma a Massazza si sono esibiti sul balcone del loro appartamento. Ieri, 11 aprile, puntuali alle 17 come sempre, Luca e Gabriele Anedda si sono riuniti per intrattenere i vicini e i follower di Facebook con il loro repertorio composto dai grandi classici della tradizione napoletana.

“È un modo per mantenere vivo il nostro paese e far compagnia agli anziani della zona in questo difficile momento – avevano raccontato i fratelli Anedda - Fino a quando resteremo chiusi in casa, continueremo a suonare la chitarra e la fisarmonica per tutti i nostri vicini e per chi da lontano riesce a sentirci”.

