Coronavirus, il punto di Barazzotto: “Compriamo prodotti locali e valorizziamo il Biellese. Nessuno si salva da solo”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Quanto incide il virus sull’economia locale? Sul comparto agroalimentare si osservano luci e ombre: il prezzo del latte si mantiene costante, tuttavia il settore caseario, secondo Bonino e Rosso, subisce una contrazione dal 25 al 30% a causa del crollo delle esportazioni, della tutela dei prodotti locali in altri territori e della chiusura nei supermercati dei banchi freschi, destinati ai prodotti di maggior qualità. Riesce invece a reggere per la riscoperta dei piccoli alimentari, e grazie anche ai canali di distribuzione consolidati.

Le limitazioni imposte hanno ridotto il bacino della clientela della gastronomia Mosca, costringendolo a negozio di vicinato ed eppur effettuando le consegne a domicilio, non si riesce a compensare l’attività normale. I produttori di bevande risentono della chiusura dei bar e dei ristoranti; per Vietti della Lauretana, invece, l’unico fermo è rappresentato dalla linea di imbottigliamento in vetro, riservata alla ristorazione, mentre per la plastica le vendite sono costanti, ad eccezione di un picco nella fase iniziale dell’accaparramento.

La carne, nonostante la qualità della nostra produzione, continua a subire la concorrenza dei supermercati che prediligono carne estera o proveniente da fuori provincia, costringendo alcuni produttori locali a vendere a prezzi sempre più bassi. Per Giulia Guglielminotti Ghermot, allevatrice di Mongrando, invece la sua azienda, essendo improntata a filiera corta non ha subito flessioni del mercato. Per il Sole 24 Ore il marketing avverrà in un raggio più ristretto, sarà concentrato sulla comunità, più attenta alla salute, al rispetto della stagionalità e all’origine dei prodotti.

Ci sarà spazio per le società che si occupano di digitalizzazione dei servizi, allo scopo di supportare i produttori locali. E’ importante costruire una rete di forniture che garantisca la continuità negli approvvigionamenti. La stessa esigenza può valere anche per i servizi di ristorazione, i commercianti, i florovivaisti e altri settori.

E’ fondamentale che tutti gli attori del territorio si concentrino oggi su uno stesso obiettivo: valorizzare e far rinascere il Biellese, grazie ad uno sforzo corale e culturale . Questa deve essere la priorità della governance politica e manageriale locale. Il futuro è nelle mani di ciascuno di noi, che può contribuire iniziando a comprare prodotti locali perché nessuno si salva da solo. Buona Pasqua a tutti".