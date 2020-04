Coronavirus e Pasqua, il messaggio del Vescovo Farinella: "Grazie a coloro che sono in prima linea" VIDEO

Un augurio speciale, di cuore quello rivolto ai lettori di Newsbiella dal Vescovo Roberto Farinella. Non è questa una Pasqua come siamo abituati a trascorrere, non sarà neanche una Pasquetta tradizionale. Forse per tanti mesi non sarà più la vita frenetica che eravamo abituati a vivere. L'emergenza Coronavirus ci ha in qualche modo segnati, cambiati, forse in tanti casi resi più umani, più rivolti all'ascoltare che non alla nostra fretta di muoverci, di correre. Il messaggio del Vescovo merita di essere ascoltato per l'alta spiritualità contenuta. E questo vale per credenti e non. In rispetto al tragico momento che stiamo vivendo vogliamo comunque essere vicini a tutti voi con la nostra personale Buona Pasqua.