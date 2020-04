Paschetto diventa consulente del ministro Azzolina

“Ho ricevuto in questi giorni il decreto a firma del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina di incarico di consulenza per l’innovazione didattica e la formazione”. A darne notizia l’ex insegnante biellese Giuseppe Paschetto entrato a far parte del team di consulenza del Ministero.

Paschetto è noto alle cronache locali per le le sue innovative metodologie didattiche e per la partecipazione alla fase finale del concorso internazionale “Global Teacher Prize 2019”, che premia i migliori insegnanti del mondo. Ma non solo. Insieme ai suoi allievi si era reso protagonista del progetto di salvataggio dell'isola di Budelli (nell'arcipelago della Maddalena, in Sardegna), ottenendo un buon riscontro mediatico anche al di fuori dei confini nazionali.

“Sarò in un gruppo con tre dirigenti scolastici all’avanguardia – prosegue nel post - Antonella Accili di Pesaro, Amanda Ferrario di Busto Arsizio e Salvatore Giuliano di Brindisi. Sono contento di poter dare il mio contributo per l’innovazione scolastica a fianco di un ministro che stimo e in cui ho fiducia, mentre anche la scuola sta vivendo il momento più difficile delll’Italia repubblicana. E’ davvero un grande risultato ottenuto dal ministro, aver mantenuto lo stesso organico di docenti a fronte di una riduzione degli alunni per denatalità permettendo così di ridurre il numero di studenti per classe, e poi l’accordo con la RAI per potenziare l’offerta formativa per la didattica a distanza”.