Coronavirus, Coldiretti Biella-Vercelli : “Sbloccare voucher semplificati per agevolare lavorazioni in campagna”

“Stiamo vivendo una situazione di grande impegno per la nostra filiera dell’agroalimentare, che in questi giorni è in prima linea per garantire rifornimenti e per far sì che gli scaffali degli alimentari e dei supermercati siano sempre pieni. Se però non verranno assunti provvedimenti straordinari per assicurare la presenza di manodopera nelle campagne, far fronte alle lavorazioni sarà sempre più difficile. Anche nelle nostre province tra qualche mese ci sarà necessità di manodopera stagionale, per far fronte alle raccolte di frutta e verdura e alla vendemmia e la preoccupazione è tanta”. – commenta Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli – Biella, unendosi all’appello di Coldiretti per chiedere il reinserimento dell’emendamento sulla semplificazione voucher, utilizzabili in agricoltura per far fronte alle assunzioni per le lavorazioni stagionali, che ha ricevuto una bocciatura all’interno della conversione in legge del decreto Cura Italia.

“Serve una radicale semplificazione del voucher ‘agricolo’” – spiega Dellarole – “che possa consentire da parte di chi voglia lavorare in agricoltura di rendersi disponibile, in un momento in cui scuole, Università, attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in cassa integrazione potrebbero trovare una occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività nelle campagne. L’interesse della popolazione è alto, tanto che i cittadini ci chiedono informazioni per proporsi alle aziende anche sui i nostri canali social. Chi si oppone alla semplificazione dei voucher per il lavoro agricoltura si assume la responsabilità di situazioni di tensione sociale generata da una parte dalla mancanza di lavoro e di fonti di reddito per sé e per la propria famiglia e dall’altra dal rischio di carenza di prodotti alimentari in negozi e supermercati. Ad usufruire dei voucher potrebbero essere anche le imprese che hanno un aumento della mole di lavoro in un particolare periodo. Chiediamo, quindi, al Governo di riammettere l’emendamento nell’ambito della discussione Parlamentare in un clima di collaborazione delle forze politiche nell’interesse generale”.