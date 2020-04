Scuola, le maestre della scuola d'infanzia del Villaggio Sportivo di Biella più vicine ai loro alunni con Facebook

Usare Facebook per leggere le favole agli studenti. Le insegnanti della scuola d’infanzia del quartiere Villaggio Sportivo di Biella, hanno ideato un modo divertente e creativo per prendersi cura dei bambini a distanza: leggere loro i racconti più belli. L’idea è nata a seguito di un confronto costante con le famiglie che hanno fatto notare come ai loro figli mancasse il momento della lettura con le maestre. “Per noi è stata un’occasione positiva per mettersi in gioco dimostrando che è possibile reagire, in modo semplice e divertente, a un’emergenza inaspettata in modo nuovo e costruttivo. Non l’avremmo mai pensato!”, racconta la dirigente Emanuela Verzella. Così i bimbi ora possono ascoltare i loro racconti preferiti.