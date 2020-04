Pollone, gli auguri di Pasqua del sindaco Sandro Bonino

In tempi di coronavirus, il sindaco di Pollone, Sandro Bonino, ha voluto essere vicino ai suoi concittaidini, inviando gli auguri di Pasqua a nome di tutta l'Amministrazione Comunale: "Quest'anno trascorreremo il periodo Pasquale come mai avremmo pensato, infatti per contenere il diffondersi di questa tremenda pandemia non potremo riunirci per festeggiare come sempre. Questa difficile situazione non deve però sopraffarci ma ispirare in tutti noi il desiderio di riscoprire nuovi sentimenti di sincera amicizia e di grande solidarietà. Potremo effettuare una telefonata o inviare un messaggio in più, ritrovando persone lontane, riscoprendo il valore degli affetti, sentendoci parte di una più grande famiglia. Esprimo il più sentito ringraziamento alle tante persone impegnate in questa emergenza ed in questo particolare momento di dolore e di fatica ".

Da mercoledì 8 aprile anche a Pollone i cittadini possono chiedere i buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità a causa dell'emergenza coronavirus. Sul proprio sito internet, il Comune ha pubblicato un avviso con le modalità di presentazione delle richieste ed i criteri per l'attribuzione dei buoni. I residenti, che si trovano in stato di bisogno economico e necessità di generi alimentari, possono presentare domanda in Comune previo appuntamento telefonico (01561191 interno 4 Giovanna; 01561191 interno 5 Beatrice), oppure inviarla all’indirizzo mail rag.pollone@ptb.provincia.biella.it insieme ad una scansione del documento di identità del richiedente.

Gli incaricati del Comune consegneranno i buona spesa ai cittadini aventi diritto, i quali potranno utilizzarli esclusivamente nei negozi di Pollone indicati nell'elenco pubblicato sul sito comunale, che sarà costantemente aggiornato.

In merito alle misure di contenimento, il Comune di Pollone ha disposto la chiusura al pubblico del cimitero, e ha stabilito il divieto assoluto di appiccare fuochi visto lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio piemontese.