L’associazione Inchiostro dona 400 colombe per Protezione Civile, Croce Rossa e famiglie in difficoltà

Ieri pomeriggio i volontari dell’associazione Inchiostro hanno donato 400 colombe: 50 per la Protezione Civile Città di Biella, 50 per la Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella, 300 per le famiglie in difficoltà. L’associazione, con una lettera a firma del suo direttivo e dei volontari, ha rivolto gli auguri per tutti i volontari, gli operatori e le famiglie. Al momento della consegna delle scatole presenti il sindaco Claudio Corradino e gli assessori Isabella Scaramuzzi e Gabriella Bessone. L’associazione Inchiostro opera da anni in città ed è promotrice di iniziative tra cui Bolle di Malto e il Forum Nazionale Difendiamo i bambini.