Coronavirus, a Brusnengo uova di Pasqua per i bambini e buoni spesa

"Cari piccoli amici, questo virus monello vi ha costretti a stare in casa e vi ha vietato di giocare insieme all'aperto, ma, se tutti facciamo i bravi, presto passerà. Per addolcirvi un po', io ed i miei amici dell'Amminisrazione Comunale abbiamo deciso di far avere ad ognuno di voi un pensierino. Spero di vedervi presto scorazzare per le vie di Brusnengo felici e contenti".

Questo è il messaggio che il sindaco Fabrizio Bertolino ha inviato ai 144 bambini di Brusnengo come augurio per Pasqua insieme ad un uovo di cioccolato, consegnato a casa da volontari del paese.

Il Comune di Brusnengo pensa ai bambini e anche alle loro famiglie, per le quali sono disponibili i buoni spesa di solidarietà alimentare da utilizzare solo per l'acquisto dei beni di prima necessità e non per le bevande alcoliche. Il modulo di autocertificazione per richiedere i buoni spesa si può scaricare dal sito comunale oppure ritirato all'ingresso del Comune o presso i negozi convenzionati (Panetteria Romano; Baesse Paola; Minimarket Al Centro; Farmacia Bobba; lgas; UNES di San Giacomo di Masserano).

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, allegando copia del documento d'identità, ed imbucato nell'apposita urna posta all'ingresso del Comune, oppurre inviato via mail all'indirizzo: brusnengo@ptb.provincia.biella.it. Entro i 2 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente, se avrà diritto, sarà contattato per ritirare i buoni in Comune e completare la pratica. Per informazioni si possono contattare i numeri: 015985411; 3405099802; 3477300651; 3488622983.

Intanto, a Brunengo continua la disitribuzione delle mascherine. "Le mascherine sono state realizzate da volontari del paese. - spiega il primo cittadino - Abbiamo predisposto liste per le consegne in ordine di anzianità. Abbiamo cominciato dalla fascia 100-80 anni, consegnato circa 200 mascherine ai cittadini tra gli 80 e 70 anni, e circa 285 alla fascia 70-60, e così via. Ringrazio tutti i volobtari e il Gruppo Alpino Brusnengo-Curino che si è offerto volontario nel collaborare alla distribuzione. Anche questo è essere Tucc'Un ! Viva la grande nostra Italia".

In merito ai servizi ai domicilio, il Comune di Brusnengo comunica il link dove trovare l'elenco di esercizi commerciali che effettuano la consegna: https://www.confesercentidelbiellese.it/iorestoacasa .