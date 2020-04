Allenarsi ai tempi del coronavirus, il "piacere" al centro del benessere e dell'attività fisica VIDEO

Oggi apriamo il nostro appuntamento rivolto al Benessere e all’Attività Fisica portando l’attenzione sul “piacere”. Piacere in tutte le sue forme, piacere fisico, emotivo, di relazione, ma anche piacere nel “movimento”, perché l’attività fisica, sia amatoriale sia competitiva, dovrebbe sempre trasmettere piacere. Rischieremmo altrimenti di perdere parte del suo vero significato!

Ma può trovare un suo spazio il piacere durante l’emergenza in corso? La paura induce a dimenticarcene e la nostra coscienza razionale ci suggerisce di “stare sul pezzo”! Ma se si restasse ancorati all’emergenza 24 ore al giorno si rischierebbe di impoverire il nostro sistema, a livello emotivo ma anche fisiologico. Quindi è importante trovare momenti di svago e di piacere, non significa venire meno a qualcosa, non è mancanza di responsabilità, tutt’altro, significa solo avere cura di se, volerci bene! Farlo non è difficile, basta lasciar parlare il bambino che è in noi. La coscienza del bambino riesce a disattivare momentaneamente la paura, l’ansia, lo stress. Realizzare così una vera e propria apertura al piacere che può diventare gioco, e l’attività fisica dovrebbe essere collocata di diritto in questo spazio.

Le tecniche di rilassamento sono altrettanto importanti, una fra queste, la “percezione del Qi”, la nostra “Energia Interna” (Prana o Ki in altre filosofie) si rivela particolarmente indicata per gestire l’ansia e la paura. Prevede uno stato di completo rilassamento indotto da una respirazione lenta e profonda, possibilmente addominale, in completa simbiosi con l’ambiente circostante, i profumi e i suoni e, se non si dispone di uno spazio aperto, un luogo tranquillo e musica rilassante. Rivolgete l’attenzione alle mani facendo idealmente ruotare una sfera fino ad arrivare a percepire una vera e propria vibrazione che si manifesterà in alcuni casi con formicolio o un lieve calore. Rilassatevi fino a trovare conforto in questa immobilità.

Parlando di benessere in senso stretto questa settimana una sequenza di movimenti molto dolci di decompressione della colonna vertebrale, efficaci e indicati per ricevere sollievo in particolare a livello lombare. Troverete la sequenza sul link che vi rimanda al video pubblicato sulla pagina Facebook Armonia in Equilibrio unitamente alla tecnica di percezione del Qi e alla proposta di allenamento della settimana.

Quest’ultima, avendo parlato in apertura di “piacere e gioco” è stata sviluppata per un allenamento individuale finalizzato a condizionare Forza e Sistema Aerobico ma potrà essere anche eseguito in coppia. Proprio così, una serie di esercizi e sequenze complete da eseguire con un partener per condividere così il tempo dedicato al benessere con il compagna/o, coniuge o figlia/o trasformando l’attività fisica proprio in un momento in piacere e gioco!

Spero di avervi incuriosito e di aver trasmesso la giusta importanza della ricerca del piacere nell’emergenza, della gioia nella paura, del gioco nel bambino che ogni adulto conserva, talvolta a propria insaputa.