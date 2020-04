De Mori, le colombe volano anche alla Protezione Civile

De Mori, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti da forno dolci e salati, è una delle realtà biellesi che ha scelto di supportare con diverse iniziative il territorio ed tutto il personale che opera in prima linea contro il Coronavirus. Dopo aver fatto una donazione agli Amici dell'Ospedale di Biella per l'acquisto di macchinari ed avere regalato colombe e torcetti a tutto il personale dei 22 reparti dell'ospedale cittadino, nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, De Mori ha avuto un pensiero anche per il personale della Protezione Civile di Biella, al quale ha regalato la colomba pasquale.

"In accordo con il sindaco di Biella, - spiega il mastro panettiere e pasticcere Simone De Mori - abbiamo donato le colombe al Comune che le ha regalate alla Protezione Civile".In occasione della Pasqua, Simone De Mori vuole riconoscere merito a tutti coloro che hanno dato il loro contributo a contenere l'emergenza sanitaria: "Voglio augurare Buona Pasqua e ringraziare la Protezione Civile, i medici, gli infermieri ed i nostri dipendenti, che sono stati sempre presenti in questo periodo".