Polizia, questore Triolo: "Bilancio annuale reati in calo, ora consolidiamo questo trend" FOTO

Il bilancio annuale dell'operato della Polizia è soddisfacente pur tenendo presente che negli ultimi due mesi c'è stato un crollo dell'80% dei reati, proprio per l'emergenza Coronavirus. In ambito prevenzione salta all'occhio come nell'ultimo anno si sia cercato di ottimizzare la presenza sul territorio degli agenti, cosa che ha consentito di aumentare l'attività della Squadra volante che ha ottenuto un +40% delle denunce. Nello specifico sono stati controllati 5.313 veicoli e identificate oltre 20 mila persone. Nel corso delle attività sono state denunciate 886 cittadini, 15 dei quali arrestati in flagranza di reato con un incremento del 40% rispetto all'anno precedente. In generale però in provincia si è registrato un calo del 10% dell criminalità con una considerevole decrescita dei delitti predatori e soprattutto dei furti in abitazione.

La Sezione di Polizia Stradale ha espresso circa 1000 pattuglie sul territorio elevando 4.271 infrazioni al codice della strada. In relazione alla prevenzione dell'infortunistica stradale va segnalata l'attività volta a contrastare l'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti alla guida di veicoli, principale causa di incidenti, con 12 persone indagate in quanto colte al volante in condizioni di alterazione. L'impegno profuso ha portato, pur in presenza di un numero di incidenti sostanzialmente inalterato rispetto all'anno precedente, a un contenimento del 10% delle persone che hanno riportato ferite. Nel settore del trasporto di merci, sono stati effettuati 146 servizi, con 1145 controlli a persone. Controlli specifici, eseguiti poi a oltre 40 aziende ed esercizi automobilistici, hanno permesso di accertare 13 violazioni amministrative.

La Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni si è dedicata ad attività di prevenzione di fenomeni criminosi realizzati attraverso l'utilizzo della rete, e specificamente del fenomeno del cyberbullismo, grazie alla sinergia con scuole cittadine, per la quale sono stati tenuti 13 incontri con ragazzi insegnanti e genitori. E' aumentata inoltre la ricezione di segnalazioni di cittadini su problematiche di interesse specifico quali contratti di telefonia, pubblicità molesta e. utilizzo dei social network. In generale, i risultati dell'attività di prevenzione appaiono apprezzabili, prendendo in esame i dati relativi all'andamento della criminalità in ambito provinciale nel periodo da aprile 2019 a marzo 2020. I dati in possesso, pur se ancora non definitivi, fanno rilevare infatti, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, una apprezzabile riduzione della delittuosità che, in relazione al totale dei delitti, è prossima al 10%. Il settore in cui sembra maggiormente rilevabile questo calo appare quello, sempre sensibile per l'apprensione e l'allarme sociale che desta, della criminalità di tipo predatorio. In particolare, i furti (passati da1.753 a 1321) fanno segnare una riduzione complessiva superiore al 30%, che arriva al 35% per i soli furti in abitazione (da 575 a 369). Analogamente, le rapine sono scese nel complesso del 25% (da 36 a 27), mentre quelle compiute in strada, che erano state 16, si sono ridotte a 11, facendo registrare una flessione prossima al 30%.

CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ ILLECITE Ruolo primario nel contrasto della criminalità è svolto dalla Divisione Anticrimine della Questura e dalla Squadra Mobile, con il supporto della Polizia Scientifica. In particolare sono stati adottati 76 provvedimenti di avviso orale e 54 allontanamenti con foglio di via obbligatorio nei confronti di persone pericolose mentre per 7 soggetti responsabili di reati più gravi sono state inoltrate all'Autorità Giudiziaria altrettante proposte di adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Di queste, una è stata accolta mentre le altre sono in fase di valutazione.

La squadra mobile ha continuato la sua tradizione di successi investigativi con importanti operazioni soprattutto nei settori della lotta ai traffici illeciti, alla criminalità organizzata, ai reati predatori, all'immigrazione clandestina. TRAFFICI ILLECITI STUPEFACENTI — complessivamente sono state arrestate per attività di spaccio 18 persone, mentre 64 persone sono state indagate in stato di libertà e 18 assuntori sono stati segnalati all'Autorità Amministrativa PROSTITUZIONE - 2 persone sono state indagate nell'agosto 2019 per aver gestito alcune case adibite all'esercizio della prostituzione da parte di donne di origine asiatica. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - In una operazione condotta con il coordinamento della DDA di Torino, nell'aprile 2019, 4 persone, contigue a un sodalizio criminale calabrese, sono state indagate per concorso estemo in associazione mal-rosa. REATI CONTRO LA PERSONA REATI SESSUALI—La Squadra Mobile ha indagato complessivamente 9 persone per violenza sessuale, di cui 3 responsabili di violenza di gruppo. VIOLENZA DI GENERE - 11 persone sono state individuate quali responsabili di maltrattamenti in danno di familiari o conviventi, mentre sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria 12 stalker, autori di condotte persecutorie, prevalentemente in danno di partner o ex partner. REATI PREDATORI — complessivamente sono stati indagati 40 soggetti responsabili di reati contro il patrimonio, trai quali per allarme sociale spiccano i furti in abitazione e le truffe perpetrate in danno di persone anziane. In particolare, nel maggi 2019 sono stati individuati i due responsabili di un furto in abitazione perpetrato con la complicità del compagno della vittima, che aveva fruttato un cospicuo bottino prossimo ai 100.000 curo. All'operato della Squadra Mobile si è affiancata in un caso particolare la Sezione di Polizia Postale. che ha individuato e denunciato l'autore di un furto in danno di una anziana invalida. perpetrato con modalità ingannevoli approfittando della qualifica di pubblico ufficiale della responsabile.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Anche nel campo del contrasto attivo all'immigrazione clandestina si è distinta la Squadra Mobile, che nell'aprile 2019 ha indagato 4 persone coinvolte in attività di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina. In altra circostanza, nel gennaio 2020, 2 cittadini marocchini sono stati indagati per procurato ingresso illegale di extracomunitari nel territorio nazionale. L'Ufficio Immigrazione dal suo canto, parallelamente a una impegnativa opera volta ad assicurare all'utenza un servizio di livello adeguato, attraverso il rilascio di 2296 permessi di soggiorno, ha istruito 106 procedimenti conclusi con altrettante espulsioni di stranieri extracomunitari irregolari, e ne ha curato l'esecuzione. in 34 casi con l'accompagnamento diretto in frontiera. e in altri 18 casi con l'accompagnamento presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio. A questa attività si aggiungono 20 allontanamenti di cittadini comunitari dal territorio nazionale, in 7 casi con accompagnamento alla frontiera. CRIMINALITÀ INFORMATICA Nel settore del contrasto al cybercrime, un ruolo primario è svolto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che oltre all'attività di prevenzione di cui si è detto in precedenza, è intervenuta con specifiche operazioni che hanno riguardato casi di cyberbullismo (4 persone indagate), adescamento on line, attacchi informatici ad aziende, pedopomografia, violazione della privacy.

RICONOSCIMENTI PREMIALI Nell'occasione della celebrazione del 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, verranno consegnati a operatori appartenenti alla Polizia di Stato di Biella alcuni riconoscimenti premiali concessi dal Capo della Polizia Franco Gabrielli. Dioi seguito si indicano i dipendenti premiati, a ciascuno dei quali è stata concessa una "Lode", con precisazione per ciascuno della motivazione del riconoscimento conferito.

Sovrintendente Davide MAURO "libero dal servizio, dando prova di capacità professionali, si distingueva in un intervento di polizia giudiziaria conclusosi con l'arresto di un individuo responsabile di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e con la segnalazione all'Autorità Amministrativa di un altro soggetto, assuntore di eroina. Biella, 25 marzo 2017"

Assistente Capo Matteo RUBINO "dando prova di spirito di iniziativa e determinazione operativa, libero dal servizio, assicurava alla giustizia un minore extracomunitario, responsabile di dete.ione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Biella, 24 marzo 2016"

Agente Luana VETRONE "dando prova di capacità professionali, espletava una attività di polizia giudiziaria, che consentiva di trarre in arresto un giovane marocchino resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia e minacce a pubblico ufficiale. Torino, 2 novembre 2016".