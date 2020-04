Il coronavirus non ferma le celebrazioni pasquali: Venerdì Santo in Duomo con il vescovo Farinella FOTOGALLERY

Hanno preso il via lo scorso 9 aprile le celebrazioni della Pasqua con il vescovo Roberto Farinella. Giovedì, in occasione del Giovedì Santo, si è svolta la messa nella cena del Signore. Ieri sera, 10 aprile, celebrazione della Passione e morte del Signore. Questa sera le iniziative proseguono con il Sabato Santo, che vedrà alle 21 la solenne veglia Pasquale al duomo di Biella. Domenica, giorno di Pasqua, dalle 10,30 ci sarà la messa. Tutte le celebrazioni, come da ordinanza, vengono trasmesse in diretta streaming per permettere ai fedeli di partecipare comunque rimanendo a casa.