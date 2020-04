Medici, infermieri e Oss donano uova di Pasqua a pazienti e famigliari dell'Hospice di Lilt Biella

Una donna siede paziente nel suo letto della stanza Mizar al terzo piano dell’Ospedale di Biella. Ha 78 anni, è malata oncologica allo stadio terminale, e ha un bellissimo sorriso sul volto. Lo si vede nonostante la mascherina, lo si vede dai suoi occhi. In mano tiene un uovo di Pasqua, quasi lo accarezza. E’ l’uovo che questa mattina i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari dell’Hospice di Biella hanno donato a tutti i pazienti ricoverati e ai loro famigliari.

Un piccolo gesto per regalare un po’ di dolcezza e un sorriso a chi in questo momento vive un momento di grande difficoltà che LILT Biella ha potuto realizzare grazie al negozio Coco Crazy di Biella. La catena di solidarietà che oggi ha generato il sorriso di Maria e di tante altre persone parte proprio nei giorni scorsi con una telefonata fatta dalla proprietaria del negozio, Gabriella Gili, che annunciava agli operatori di Lega Tumori di volere regalare le uova di Pasqua all’associazione biellese.

“Un regalo meraviglioso per la nostra Associazione che in questo momento di emergenza, nonostante la chiusura di tutti gli ambulatori di prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione, sta proseguendo in prima linea nella lotta contro i tumori e si sta impegnando concretamente anche in quella contro il Covid19. Un regalo che, proprio come il cioccolato, profuma di tenerezza, famiglia, vicinanza, di comunità — ha commentato Rita Levis, Vice-Presidente di LILT Biella – Per questo lo abbiamo voluto a nostra volta regalare a pazienti e famigliari dell’Hospice, affinché loro possano sentire ancora di più quelle tante carezze che in questo momento non possiamo dare direttamente. Il nostro più sentito grazie va ai proprietari del negozio Coco Crazy di Biella, senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile. Il nostro augurio per questa Pasqua 2020 a tutti i nostri concittadini è di vita e speranza, poichè a Pasqua è proprio questo che si celebra, LA VITA, e LILT Biella sarà sempre a fianco dei Biellesi a lottare per essa”.