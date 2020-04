Mantenersi in forma anche da casa con le schede personalizzate di Atletic Club VIDEO

L'attività fisica mantiene alte le difese immunitarie e stare in salute è quanto di più importante possiamo fare in questo momento. Per questo Atletic Club ha messo a disposizione la preparazione e l'esperienza dei suoi personal trainer: su richiesta è possibile ricevere gratuitamente una tabella di allenamento domestico e tutti i video per l'esecuzione corretta degli esercizi.

Ecco il link per richiedere la scheda: https://covid-training.atleticclubasd.it.