Dalla comunità islamica biellese 1000 euro per l'ospedale di Ponderano

La comunità islamica "Al Huda" di Biella ha voluto contribuire con un bel gesto di solidarietà alla raccolta fondi per l'Ospedale di Ponderano versando nei giorni scorsi 1000 euro agli Amici dell'ospedale. Es Saket Mohamed, presidente dell'associazione da dieci anni, ci comunica questo gesto con commozione: "La comunità islamica della città è integrata da anni nel tessuto biellese e curata da questo ospedale. Si tratta di una emergenza umanitaria che non guarda razze e religioni e anche per questo abbiamo voluto contribuire ad acquistare strumenti e mezzi utili al nostro ospedale. Vorrei anche porgere le nostre condoglianze alle famiglie colpite da morti dei loro cari per coronavirus. Sono convinto che andrà tutto bene e sono contento di dare questo contributo, sollecitando anche le nostre altre comunità presenti nel Biellese a fare altrettanto". Mille euro sono una cifra importante che verrà certamente ben utilizzata in questo momento di emergenza sanitaria.