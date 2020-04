Coronavirus, il progetto Crescinvalle diventa digitale

Il progetto Crescinvalle, avviato ad ottobre dal Consorzio I.R.I.S, in collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco, grazie a un finanziamento del GAL Montagne Biellesi, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dei Comuni dell'Unione Montana convenzionati per la gestione dell'Asilo Nido Intercomunale con sede a Miagliano (Andorno, Campiglia, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Rosazza, Sagliano, Tavigliano, Tollegno), si rivolge in modo innovativo alle famiglie della Valle Cervo con bimbi da zero a tre anni e/o in attesa di un bimbo.

Davanti all'emergenza Covid l'attività del Progetto, che prevedeva consulenze gratuite, individuali o di gruppo, da parte di un'educatrice e un'ostetrica esperte, tutti i lunedì dalle 15.00 alle 18.00 presso i locali dell'Asilo Nido di Miagliano e laboratori creativi tutti i mercoledì per genitori, nonni e bimbi, si trasforma e diventa digitale, per non lasciare soli genitori e bimbi in un momento straordinariamente difficile sotto tanti punti di vista.

"L'attività 'digitale' è partita in sordina, in modo sperimentale, tre settimane fa, con alcune mamme che avevano espresso il desiderio di mantenere questo spazio di socializzazione e gioco con altre mamme e altri bimbi. — spiega l'educatrice Francesca De Col - Il primo incontro, avvenuto il 18 marzo scorso, è stato un po' un confronto su come riorganizzare il nostro laboratorio. Nel secondo ci siamo divertiti a fqre assieme una lettura e da questo mercoledì abbiamo iniziato invece a realizzare a piccoli passi un disegno su una tela. Mamme e bimbi: per portare colore e sorrisi in un momento in cui ci sono tanti pensieri che rischiano di appesantire le giornate".

Il laboratorio del mercoledì è sempre aperto ed è gratuito. Basta scaricare una app sul computer o sullo smartphone che si chiama "Ciscowebex meeting", e poi collegarsi al link che l'educatrice invia su whatsapp o via mail. In alternativa, per chi arriva 'all'ultimo minuto', ci si può collegare al laboratorio 'in tempo reale' sulla pagina Facebook Crescinvalle il mercoledì alle 15.00.

"Le mamme che hanno aderito a "Crescinvalle 2.0" ad oggi sono già dodici, e arrivano da diversi Comuni della Valle Cervo. — commenta Mariella Biollino, presidente del Consorzio I.R.I.S.- Qualcuna si avvaleva già dei servizi del Nido di Miagliano, altre no e sono arrivate per 'passaparola'. Partecipare ai laboratori è un modo come un altro per fare comunità, per vedere persone che già si conoscono o per conoscere persone nuove, che magari si potranno incontrare 'davvero' una volta finita l'emergenza. Tutto ciò che può aiutare a creare vicinanza in questo momento ci sembra una cosa utile e importante.

Anche le consulenze con l'educatrice Simona Salani e l'ostetrica Eleonora Picco restano, si trasformano in versione 'digitale' e diventano flessibili negli orari, per venire incontro alle necessità dei genitori. "Tutti quanti noi stiamo sperimentando come dovendo restare a casa non è semplice trovare un momento di 'privacy' per parlare con qualcuno al telefono. — spiega l'educatrice Simona Salani — Per questo ci sembra importante garantire la massima flessibilità, nel limite del possibile. A volte l'unico momento di 'privacy' rischia di essere il tragitto in auto mentre si va a fare la spesa settimanale... "

La possibilità di avere consulenze e confronti gratuiti con l'ostetrica Eleonora Picco sembra poi un'opportunità particolarmente preziosa in un momento in cui i Servizi Sanitari sono impegnati nella gestione dell'emergenza Covid. "Le future mamme e le neo mamme, anche in questa situazione di emergenza, non smettono di aver bisogno di consigli, informazioni e rassicurazioni sulle piccole questioni quotidiane. Anzi, a queste si aggiunge la preoccupazione per tutto ciò che sta succedendo. Non a caso il Ministero ha emanato Linee Guida specifiche per la gravidanza e l'allattamento in relazione all'Emergenza Covid. — spiega l'ostetrica — Sono quindi ben felice di poter essere a disposizione delle mamme della Valle Cervo per poter offrire un aiuto concreto".

Per maggiori informazioni sul Progetto Crescinvalle, per partecipare ai laboratori virtuali del mercoledì o per chiedere una consulenza all'educatrice o all'ostetrica, telefonare o mandare un messaggio Whatsapp al numero 331 6658530 (risponde l'educatrice Francesca), oppure visitare la pagina Facebook CrescInValle.