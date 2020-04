Coronavirus e industria, Pier Francesco Corcione: "Ultimo treno per l'accorpamento di più distretti industriali"

Situazione Coronavirus, distribuzione mascherine e disponibilità da parte delle imprese, il processo di certificazione e la burocrazia, riconversione dell'industria biellese come nuova economia, il futuro dovrà essere di aggregazione? Tutte queste domande e molte altre, le abbiamo rivolte a Pier Francesco Corcione, direttore dell'Unione Industriale Biellese nell'intervista video.

Nell'intervista il direttore UIB è stato categorico su alcuni apsetti: "Il termine di 'parziale riconversione' dell'industria biellese è sbagliato perchè stiamo parlando di prodotti a bassissimo valore aggiunto e tasso di occupazione minimo. Se pensiamo di salvaguardare imprese e occupazione abbiamo una visione scentrata della vita. Con la Cina leader nel settore sarebbe un'illusione alla quale i nostri imprenditori non sono propensi". E ancorA "Il futuro dovrà essere di aggregazione e prima ci muoviamo a provare per l'ultima volta a collegarci con altri parenti prossimi e meglio sarà per Biella. Per tutti".