Coronavirus, a Candelo continua la distribuzione alla popolazione delle mascherine

Michele Ansermino, assessore alla Protezione civile: "Con 16 volontari della protezione civile ieri e oggi, 9 e 10 Aprile, stiamo distribuendo 6500 mascherine sul territorio. Altre 4000 sono in arrivo. Tutti i commercianti sono già stati riforniti e ora stiamo consegnando direttamente a casa dei cittadini. Ricordo che non è necessario aprire, le mascherine confezionate vengono inserite nelle buche delle lettere. Ci tengo a ringraziare i volontari della protezione civile che stanno davvero facendo un lavoro prezioso".

Ai ringraziamenti si unisce il Sindaco Paolo Gelone "Sempre, ma ancor di più in questo momento, chi si impegna per il bene comune dimostra un amore che deve essere di esempio per tutti. Davanti a tutto questo, posso solo dire grazie. Grazie ai dipendenti, ai collaboratori e a chi lavora dietro le quinte, ai privati che ci hanno aiutato e a tutto il volontariato candelese." continua Gelone: "Un doveroso ringraziamento mi sento di rivolgerlo anche alla cittadinanza che con pazienza ha rispettato le norme. Invito tutti a restare ancora a casa, l'emergenza non è finita. Restate al sicuro, la vostra salute è per me il bene più prezioso e continuerò a fare tutto il possibile per tutelarvi".