Conte: "Misure restrittive prorogate fino al 3 maggio: dal 14 aprile aperti cartolibrerie e negozi per neonati"

“Prorogo le misure restrittive fino al 3 maggio. E’ una decisione difficile, ma necessaria: me ne assumo la responsabilità politica”. Ad annunciarlo è il Premier Giuseppe Conte, che questo sera alle 19.30 è intervenuto in videoconferenza per spiegare cosa prevede il DPCM appena sottoscritto. Tra le novità previste del nuovo documento la riapertura - dal 14 aprile - di cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e sarà permesso il taglio dei boschi, per fornire combustibile.