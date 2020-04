"Bos depis setzere in domo": Dovete restare a casa con Su Nuraghe

Nuovo appuntamento con il laboratorio linguistico on line di testi contemporanei del circolo Su Nuraghe.

Martedì, 28 aprile, alle 21, si leggerà "Bos depis setzere in domo", "Dovete restare a casa", sette quartine di endecasillabi a rima alternata scritte da Tonino Mulas.

Sardegna, terra di poeti, luogo incantato capace, come la poesia, di far rivivere un’emozione, frutto della libera attività creatrice dell’uomo, dà voce ai sentimenti. Nel tempo presente, rivoli di poeti alimentano il grande fiume della poesia sarda, eredi di una storia ultramillenaria, testimoniata dal permanere di gare poetiche disputate “a bolu”, da poeti improvvisatori chiamati a sfidarsi sul palco delle feste di paese.

Da questo antico ceppo nasce la poesia composta a tavolino che – arricchendo l’archivio di Su Nuraghe - diventa sussidio didattico del laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant”. Alcune vengono tradotte anche nel piemontese letterario dij Brandé, in castigliano e in italiano.

Bos depis setzere in domo - "Dovete restare a casa" è opera di Antonello “Tonino” Mulas di Dorgali, uscita dalla sua penna ai tempi del coronavirus. Tempi incerti, tempi di voci contraddittorie, di notizie allarmanti. Ma la realtà è che giriamo come fantasmi, mascherati come nemmeno a carnevale. La peste non guarda in faccia nessuno: non è più tempo di andarsene a zonzo! Siamo in guerra e la dobbiamo combattere: stiamo a casa e aspettiamo una nuova primavera!

La Bos depis setzere in domo

Mancu lu frimant sos carabineris

custu male nieddu ch'ant criau

una colovr' e unu tuturreri

e de Cina a s'Itàlia s'est bolau.

Mancari sa faula apant contau

ca dae Maroco finas a Ispagna

totu su mundu amus impestau

Iss'est colau prima in Alemagna.

Andamus in caminos mascaraos

fintzas si ch’est colau carrase

caresos ateros viles si sunt cacaos

e fuios pessande 'e si sarvare

Ma non ti pòmpiat in cara sa pesta

Poveru, ricu o de balentia

cando est s'ora ti fachet sa 'esta

picandech' a totus chin democratzia.

Un’ifritada! No cosa mortale!

Allegat boche chi est torrau dae sartu

sentessiat ca est de àteru male

chi morint sos betzos o de infartu.

Govanos bellos cust'est una gherra!

No est tempus de zarras a muntone

si no che finimus culu a terra

Betzos, pitzinnos chene distintzione.

In su tempus malignu de su corona

po che lòmpere bivos a beranu

in domo depis setzer'in bonora

Ca vortzis bi l'achimus pianu pianu.

Tonino Mulas, 12 marzo 2020





Dovete restare a casa

Neanche i carabinieri lo fermano

questo male oscuro originato

da un serpente e un pipistrello

ed è volato dalla Cina all'Italia.

Anche se ci hanno raccontato la bugia

che dal Marocco alla Spagna

abbiamo noi contagiato il mondo

il virus è passato prima dalla Germania.

Camminiamo per strada in mascherina

anche se è trascorso carnevale

altri vili se la son fatta sotto

e fuggiti pensando di salvarsi.

Ma non ti guarda in faccia la peste

povero, ricco o sbruffone

quando è l'ora ti fa la festa

toccando tutti con democrazia.

È un raffreddore! No è cosa mortale!

Parla chi non sa nulla

e sentenzia che di altro male

stan morendo i vecchi o d'infarto.

Giovani belli è proprio una guerra!

Non è tempo di chiasso fatto in gruppo

qui finiamo tutti col culo per terra

vecchi e giovani senza distinzione.

Nel tempo maligno del corona [virus]

Per arrivare vivi a primavera

dovete stare in casa alla buonora

perché forse così ce la facciamo piano piano.