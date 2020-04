"Dolci pensieri" dai volontari del Coordinamento Territoriale di PC ai bimbi in pediatria e ad ANFFAS FOTO

Non si fermano le operazioni di "consegna dolcezze" da parte dei volontari del Coordinamento Territoriale di protezione civile che oggi, 10 aprile, hanno portato ad ANFFAS e ai bimbi ricoverati nel reparto pediatrico dell'Ospedale di Ponderano uova di Pasqua per donare un sorriso in un momento estremamente difficile per chi già vive una difficoltà che si aggiunge all'emergenza.