Biverbanca propone Salutissima: primi 5 mesi gratuiti e ampliamento delle prestazioni sanitarie

Tra le misure messe in atto per affrontare l’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, Banca di Asti e Biver Banca, insieme a Fondo Assistenza e Benessere, Società di Mutuo Soccorso, hanno attivato tutele e agevolazioni straordinarie a favore dei clienti delle Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti che sottoscrivono un Programma Benessere Salutissima nel corso del mese di aprile. L’iniziativa si aggiunge a quella già predisposta a favore degli attuali Assistiti, attraverso lo stanziamento da parte di FAB SMS del plafond straordinario di 100.000 euro, eventualmente incrementabile.

Ecco le agevolazioni previste per tutti coloro che sottoscrivono un Programma Benessere Salutissima entro il 30/4/2020: le coperture, in caso di patologia da Covid-19 e in caso di infortuni, decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione - e non dal primo giorno del mese seguente, come normalmente previsto-. Per queste due evenienze è pertanto escluso il periodo di carenza, normalmente inserito nei contratti; il pagamento della quota associativa avverrà a partire da ottobre 2020, con il beneficio dei primi 5 mesi di copertura gratuita. In più è previsto forfait specifico a copertura del ricovero per Covid-19 per alcuni Programmi Benessere. Tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative a supporto di privati e imprese per affrontare l’emergenza Covid-19 sono disponibili su www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it.