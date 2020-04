Tu videomaker e il tuo animale diventa una star

In questi giorni di quarantena forzata, cosa c’è di più divertente se non seguire e spiare i comportamenti strani, giocosi e divertenti dei nostri amici animali? Gatti pazzerelli, cani affettuosi, criceti voraci, pappagalli curiosi e altro ancora. Ma non solo.

In base alla propria abitazione, c’è anche chi può aver la fortuna di filmare un capriolo, un cervo, un volatile o qualsiasi altro animale all’interno del suo habitat naturale ma a portata di obiettivo.

Tante sono le immagini che potete catturare con i vostri smartphone, o anche con una fotocamera o videocamera, trasformandoli in video divertenti che potrete inviare a newsbiella.it per la pubblicazione, previa valutazione da parte della redazione.

Per i più appassionati, sarà anche possibile effettuare un piccolo montaggio con titoli di testa e coda (in rete ci sono una moltitudine di programmi molto semplici da usare) o semplicemente inviarci il tutto in forma neutra in base alle indicazioni riportate cliccando QUI.

Infine, questa nostra iniziativa tende a valorizzare i nostri amici animali e ribadire il concetto che NON sono conduttori di Coronavirus.