Vigliano, completata la consegna di mascherine. E il sindaco Vazzoler scrive ai cittadini

A Vigliano Biellese è terminata la consegna a domicilio di mascherine chirurgiche a tutti i residenti e di mascherine protettive ai medici di medicina generale operanti sul territorio comunale. Un’azione resa possibile dal gruppo di giovani volontari della Protezione Civile del paese.

“L'amministrazione comunale le ha reperite dopo una ricerca non facile né veloce, come chiunque ha potuto sperimentare in queste settimane – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - Un ringraziamento speciale va al supporto di due ditte viglianesi, la Fratelli Boscaro Srl e la Incas SpA, nonché alla Fondazione Fila Museum, le cui donazioni sono state determinanti. Ricordo che consegnare la mascherina protettiva non significa in alcun modo consentire ai cittadini di uscire di casa e di infrangere le regole di distanziamento sociale”.

In queste ore, il sindaco ha anche inviato una lettera ai cittadini di Vigliano che potete trovare al seguente indirizzo (clicca qui).